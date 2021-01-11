Пожар произошёл в природном парке "Хасанский" в Приморье

На особо охраняемой территории природного парка "Хасанский" произошёл пожар. Проводится проверка.

Как сообщает "Российская газета", парк расположен на юге Приморского края на границе с Китаем. Он был создан для охраны водно-болотных угодий дельты реки Туманной, которая является местом обитания многих видов водоплавающих птиц.

О причинах им масштабах возгорания не сообщается. Известно, что по факту возгорания Амурской природоохранной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц и органов госвласти.