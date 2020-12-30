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"Не знаю, на кого равняемся": депутат ГД о законодательных итогах года

Политика

Одним из важнейших декабрьских законов можно считать тот, который запрещает употреблять и пропагандировать "веселящий газ" — закись азота. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Не знаю, на кого равняемся": депутат ГД о законодательных итогах года

"Наиболее важными считаю законы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению. Они направлены на защиту жизни и здоровья граждан, в первую очередь молодёжи", — высказался Володин.

Есть ли ещё какие-то важные для россиян законы, может быть, прошедшие мимо внимания СМИ в декабре - да и вообще в 2019 году?

Комментарий дал Юрий Синельщиков, первый заместитель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, кандидат юридических наук.

"Знаковые, но неугодные": что стоит вспомнить

Под занавес года, вспоминает эксперт, в основном принимались законы запретительного характера. Они известны, о них много говорят.

"Какие-то законы, которые были приятны сердцу и голове, я за последние дни не видел.

В основном это те законы, которые, по моему мнению, отрицательно отразятся на состоянии нашего общества", — уверен Синельщиков.

В частности, был принят закон, касающийся иностранных агентов, были ограничены избирательные права, усилилась ответственность за клевету, стало больше цензуры.

"С клеветой вообще всё стало плохо. Сначала мы клевету убрали из Кодекса вообще. Потом снова ввели частично, потом усилили, идёт обратное законотворчество. Это не лучшим образом характеризует нашего законодателя, да и государство, в целом", — комментирует эксперт.

Также стоит упомянуть запрет на разглашение персональных данных. Казалось бы, вроде вещь-то и нужная, но ограничивающая и демократию, и гласность.

Если говорить о "негодных законах", стоит вспомнить "обнуление" президентских сроков, расширение полномочий и прав иммунитета экс-президента.

"Я считаю, подобные законы направлены на то, чтобы нейтрализовать Думу, если она вдруг станет оппозиционной президенту", — сообщает Синельщиков.

"Сами по себе": какие законы остались "в долгом ящике"

Законов, которые позволили бы народу "жить веселее, жить лучше", вспомнить можно не так много. Например, принимались законы касательно МРОТ.

"У нас очень много законопроектов, которые лежат пока что, дожидаются своего часа. Они социально-экономической направленности.

Есть такие, которые, как я понимаю, не будут реализованы при современном соотношении сил в Государственной Думе. Скажем, национализация основных средств производства, национализация природных ресурсов", — упоминает Синельщиков.

Также есть законы, которые направлены на оздоровление общество, на воплощение принципов равенства и снижение уровня социального расслоения. И в этом смысле, конечно, первоочередные меры направлены на борьбу с коррупцией.

"Совершенно разумные лежат законопроекты, которые я готовил, которые существуют во всех странах. Нормы, описанные в них, существуют и действуют в большинстве стран мира. А у нас мы их никак принять не можем.

Не знаю, на кого мы равняемся. Наверное, ни на кого не равняемся. Мы сами по себе", — продолжает Синельщиков.

Простейший пример: существует мнение, что в досудебной стадии работы в России творится, грубо выражаясь, беспредел. Можно вспомнить громкие новости о подбрасывании наркотиков, о фальсификации доказательств. Но при этом власти не хотят восстановить прокурорский надзор, крайне важный для контроля таких вещей, хотя бы на уровне "как было до 2007 года".

Движение назад и "мелочёвка": итоги 2019 года

"Я вам скажу прямо. Я для себя на протяжении уже трёх дней подвожу итоги прошедшего года. Девять лет я в Государственной Думе. И мне показалось, что 2019 год самый тяжёлый в этом смысле.

Мы наработали очень много, напринимали очень много. Я не говорю, что всё там ненужное. Нет, конечно. Мы же тоже за большинство законов голосовали.

Но это такие законы, которые ничего не решали, они не решали судьбу России. Это всё мелочевка", — подводит итог Синельщиков.

Депутаты не бездельничали, работали очень активно. Все фракции, все депутаты (за исключением некоторых). Но чего-то, что послужило бы развитию демократии, "замечено не было".

"Ясно, что не одна Дума решает, решает ещё и Кремль. Это очевидно. Но Дума должна тоже приложить руку. Демократию можно учредить в течение одной недели: принять соответствующие законы и всё. А мы в другую сторону движемся. Это очевидно", — заканчивает интервью Синельщиков.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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