В российском правительстве были чиновники, которые отрицали существование коронавируса.
Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, сейчас "ковид-диссидентов" в кабмине нет.
Напомним, коронавирус был впервые обнаружен в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Уже через три месяца ВОЗ объявила о глобальной пандемии.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.