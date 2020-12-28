Голикова: в правительстве были "ковид-диссиденты"

В российском правительстве были чиновники, которые отрицали существование коронавируса.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, сейчас "ковид-диссидентов" в кабмине нет.

Напомним, коронавирус был впервые обнаружен в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Уже через три месяца ВОЗ объявила о глобальной пандемии.