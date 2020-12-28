В Минобрнауки рассказали, в чём проблема с образованием "на удалёнке"

Проблемы с дистанционным обучением, на которые ранее жаловались жители России, официально "докатились" до чиновников. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил: качество удалённого обучения на самом деле просело.

Рассказывая о ситуации с новым подходом к образованию, чиновник отметил: да, качество образования упало, в том числе из-за формата, но переводить учащихся на "удалёнку" — необходимость.

"Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", — подчеркнул чиновник для СМИ.

Далее Фальков отметил, что преподаватели не стали работать меньше, так что не стоит приравнивать дистанционное очное образование к обычному заочному.