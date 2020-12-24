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"Явно не мой голос": депутата ГД удивило странное "интервью"

Политика

С удивлением отреагировал на своё "интервью", появившееся в рамках проекта "Голоса Америки", депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин. Чиновник заявил: никаких интервью он не давал, голос на записи — не его.

"Явно не мой голос": депутата ГД удивило странное "интервью"

Суть ситуации: ранее проект "Голоса Америки" и "Радио Свобода" выложил в Сеть записи, которые не с лучшей стороны характеризуют Вяткина. В частности, депутат якобы "грубо отвечает" на просьбу прокомментировать несколько вещей.

"Сегодня по ряду интернет-ресурсов стали распространять аудиозапись, где якобы я грубо поговорил с журналисткой.

Я внимательно послушал этот диалог, выложенный в интернете. На записи — явно не мой голос, кто там общается с журналисткой — понятия не имею.

Официально заявляю: с журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю", — дал опровержение в Facebook чиновник.

Также он отметил: практически все желающие получить его комментарии сделали это без проблем.

"Звоните, пишите как обычно, благо, номер моего мобильного знает полстраны", — резюмировал Вяткин.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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