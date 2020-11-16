"Жизнь жёстче": Сергей Лавров ответил "диванным аналитикам"

Сергей Лавров ответил всем "диванным аналитикам", которые остались недовольны исходом конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению политика, сообщения о "проигрыше России" раздаются весьма часто и находятся порой "на грани истерики".

Лавров отметил: многие позволяют себе высказывания вроде "Россия проиграла Кавказ, следующим будет Крым". При этом в СМИ и соцсетях Кремль и вовсе стали обвинять в некоем "предательстве". Подобные разговоры Лавров окрестил "диванной аналитикой" и посоветовал пропускать мимо ушей.

"У нас стали сейчас модны анатомические аналогии по отношению к политике. Если говорить про Армению, то в свое время "Армянское радио" отвечало на вопросы в СССР. Один из вопросов звучал примерно так: "В чём разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью?". Ответ "Армянского радио" звучал так: "Жизнь жёстче", — рассказал историю Лавров.

Также политик рассказал, что рассуждения в стиле "кто смог урвать самый большой куш" — не в стиле России.