Сергей Лавров ответил всем "диванным аналитикам", которые остались недовольны исходом конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению политика, сообщения о "проигрыше России" раздаются весьма часто и находятся порой "на грани истерики".
Лавров отметил: многие позволяют себе высказывания вроде "Россия проиграла Кавказ, следующим будет Крым". При этом в СМИ и соцсетях Кремль и вовсе стали обвинять в некоем "предательстве". Подобные разговоры Лавров окрестил "диванной аналитикой" и посоветовал пропускать мимо ушей.
"У нас стали сейчас модны анатомические аналогии по отношению к политике.
Если говорить про Армению, то в свое время "Армянское радио" отвечало на вопросы в СССР. Один из вопросов звучал примерно так: "В чём разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью?".
Ответ "Армянского радио" звучал так: "Жизнь жёстче", — рассказал историю Лавров.
Также политик рассказал, что рассуждения в стиле "кто смог урвать самый большой куш" — не в стиле России.
"Это из той же серии, когда вся политика, всё происходящее в мире воспринимается с точки зрения игры с "нулевой суммой": я тебя победил, значит я крутой; я тебя унизил или ты меня унизил, я этого не позволю. Это не наша политика", — резюмировал Лавров.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.