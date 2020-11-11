В "Единой России" готовы потратить 6,2 млрд на интернет

Цифровизация всей страны продвигается довольно успешно: например, внедрена технология цифрового телевидения. Теперь власти собираются пойти ещё дальше: депутаты "Единой России" подготовили предложение на 6,2 млрд рублей.

По словам секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака, такая сумма позволит провести интернет в малые населённые пункты по всей стране. Речь идёт о местах, в которых менее 250 человек населения, уточнил он. И в данном случае зафиксировано "цифровое неравенство", которое в "ЕР" и хотят исправить.

"До конца 2021 года планируется подключить к интернету порядка 2,5 тысячи населённых пунктов численностью от 250 до 500 человек. Также со следующего года к услуге начнут подключать населённые пункты от 100 до 250 жителей", — уточнил масштабы работ Турчак.

Напомним: по данным сайта Web-canape россияне в среднем проводят в сети около 6 часов и 29 минут. Наибольшую популярность снискал сайт "ВКонтакте", далее идёт YouTube.

По данным сайта rg. ru.