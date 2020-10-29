Мир в целом и Россия в частности уже не вернутся к "доковидному" укладу жизни. В частности, останутся с нами навсегда некоторые меры предосторожности вроде ношения масок, высказался глава Сбербанка Герман Греф.
Греф уверен, что маски будут носить все и всегда. В ходе общения с журналистами канала "Россия — 24" он подчеркнул: меняется не только уклад жизни, меняются и бизнес-модели. Всё больше сотрудников уходят на "удалёнку", растет спрос на интернет-услуги.
"Я не думаю, что мы полностью вернемся к доковидной жизни, очевидно, что ковид нас заставил теперь соблюдать — боюсь, навсегда — дополнительные меры безопасности, носить маски — это элементарная культура.
Влияние коронавируса очень разнопланово и настолько фундаментально, что не знаю, с чем его можно сравнить по такому масштабному изменению всех привычных условий нашей жизни", — высказался Греф.
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