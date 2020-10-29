Греф: маски останутся навсегда

Мир в целом и Россия в частности уже не вернутся к "доковидному" укладу жизни. В частности, останутся с нами навсегда некоторые меры предосторожности вроде ношения масок, высказался глава Сбербанка Герман Греф.

Греф уверен, что маски будут носить все и всегда. В ходе общения с журналистами канала "Россия — 24" он подчеркнул: меняется не только уклад жизни, меняются и бизнес-модели. Всё больше сотрудников уходят на "удалёнку", растет спрос на интернет-услуги.