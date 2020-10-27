Жириновский: предлагаю всегда закрывать клубы в 23:00

Решение о закрытии ночных клубов, дискотек и прочих подобных заведений с 23 часов вечера до 6 часов утра — разумная мера, которую стоит продлить. Новый вирус — данность, и он останется с нами навсегда, что означает и сохранение некоторых мер профилактики.

Идею выдвинул руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик уверен: помимо клубов, баров и дискотек, стоит также продлить запрет и для общепита. Это прекрасно согласуется с постановлением главного санитарного врача РФ.

"Молодец Роспотребнадзор. Впервые хвалю врача [Анну] Попову. Обязательно с завтрашнего дня тотальный масочный режим, и ночью все предприятия общественного питания будут закрыты в 23.00. Я бы предложил сохранить навсегда — в 23 часа закрываются все клубы, дискотеки. Потому что зараза с нами навсегда", — не очень оптимистично высказался Жириновский, выступая в эфире "России 24".

Также политик отметил: коронавирус очень опасен, о чём косвенно говорят меры, предпринимаемые властями стран Европы.