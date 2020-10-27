Шенгенская зона рухнет из-за пандемии коронавируса и европейские государства вернутся к своим валютам. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Шенгенская зона рухнет, потому что жителям европейских стран невыгодно, когда человек с одной страны европейской привезет заразу в другую. Поэтому, скорее всего, будет восстановление обычных пограничных режимов", — заявил политик.

"Евро тоже, скорее всего, исчезнет. Пускай люди в каждой стране пользуются своей валютой, чтобы не было влияния", — добавил Жириновский.