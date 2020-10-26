Недовольны остались массовым переименованием улиц в городе Таруса (Калужская область) некоторые депутаты Госдумы РФ. В частности, резко против высказался Геннадий Зюганов, лидер "КПРФ".
Разговаривая с корреспондентами издания "Подъём", политик рассказал: это провокация, задуманная для "уничижения великой эпохи".
Напомним: скандал начался с задумки властей Тарусы по переименованию улиц. Вот список некоторых переименованных "городских артерий":
"Мы будем отстаивать свою историю. [Те, кто переименовывает улицы], идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов", — высказался Зюганов.
Представители городского руководства, как оказалось, получили претензии не только от депутатов: неизвестные "доброжелатели" угрожают им расправой.
"Требуют отставки всех органов самоуправления города и района, угрожают физической расправой, травлей со всей России, собрать террористов, которые есть, и натравить на нас", — прокомментировал ситуацию глава Тарусского района Руслан Смоленский.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.