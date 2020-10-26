Зюганов: власти Тарусы идут по пути фашистов

Недовольны остались массовым переименованием улиц в городе Таруса (Калужская область) некоторые депутаты Госдумы РФ. В частности, резко против высказался Геннадий Зюганов, лидер "КПРФ".

Разговаривая с корреспондентами издания "Подъём", политик рассказал: это провокация, задуманная для "уничижения великой эпохи".

Напомним: скандал начался с задумки властей Тарусы по переименованию улиц. Вот список некоторых переименованных "городских артерий":

улица Розы Люксембург — в Посадскую;

улица Пионерская — в Огородную;

улица Луначарского — в Кирпичную;

улица Энгельса — в Ивановскую;

улица Маркса — в Полевую.

"Мы будем отстаивать свою историю. [Те, кто переименовывает улицы], идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов", — высказался Зюганов.

Представители городского руководства, как оказалось, получили претензии не только от депутатов: неизвестные "доброжелатели" угрожают им расправой.