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Автор Антон Куликов

Профсоюз курьеров: КПРФ нашла, где искать сторонников

В КПРФ начали подготовку в выборам в Госдуму в следующем году. Задача у коммунистов вполне очевидная — не утратить статус главной оппозиционной партии России.

Профсоюз курьеров: КПРФ нашла, где искать сторонников

Цели и задачи определены. Но не совсем

Предыдущий пленум прошел в начале июля. Но тогда он был больше посвящен подготовке к Единому дню голосования-2020. Особых успехов у коммунистов на этих выборах не было — как, впрочем, и провалов. Обычные результаты последних лет. Хотя едва ли коммунистов эти "обычные результаты" устраивают.

Как и в прошлый раз, общение проходило в формате видеоконференции. Но здесь, в общем, все понятно — ограничения обусловлены пандемией коронавируса.

Любопытно отметить миролюбивый настрой председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Радикализм некоторых соратников по партии Геннадий Андреевич не приветствует.

"По-прежнему в наших рядах есть те, кто считает, что с этой властью не следует вести диалог. Я так не считаю. Есть два способа решения проблемы: или диалог, или война. Но любая война заканчивается перемирием", — заявил лидер КПРФ.

"Воевать" с властью Геннадий Зюганов не настроен. В связи с чем возникает вопрос, каким образом будет построена предвыборная агитация КПРФ. Если не на критике власти, то на чем? Или вообще пока рано об этом говорить?

Курьеры, самозанятые, безработные

Очевидно, для компартии весьма актуален вопрос расширения электоральной базы. Идеи на этот счет имеются. Вот, например, член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов высказал весьма оригинальную мысль.

Со ссылкой на неких экспертов, но все же: если в нынешних "ковидных условиях" кому-то удастся создать профсоюз курьеров, то он "будет держать за горло власти любого мегаполиса". Неясно, правда, готовы ли сами коммунисты заняться созданием такого профсоюза (-ов).

Вообще говоря, пополнять ряды своих сторонников (помимо курьеров) коммунисты намерены, привлекая:

  • женщин;
  • людей пенсионного возраста;
  • самозанятых и работающих по временным контрактам;
  • безработных.

В общей сложности, по их мнению, речь идет о 15-20 миллионах человек.

Объединять своих сторонников коммунисты намерены в рамках Лево-патриотического Народного фронта. Это, в общем, довольно традиционный тезис. И судя по результатам предыдущих выборов в Госдуму, не сказать, что подобные "фронты" коммунистам помогают добиться успеха на выборах.

Разумеется, стратегия коммунистов еще может претерпеть изменения, едва ли решения октябрьского пленума — это окончательный план действий. Но все же любопытно, возьмутся ли в КПРФ за создание "профсоюза курьеров". Которым, судя по заявлениям руководства компартии, нечего терять, кроме своих цеп… то есть сумок.

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Темы сергей обухов геннадий зюганов единый день голосования
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