Власти США решили выбросить 45 аппаратов ИВЛ из РФ

Поставленные в США российские аппараты ИВЛ "Авента-М" были утилизированы, сообщает СМИ "BuzzFeed". Специалисты издания уточнили, что причин оказалось несколько: как минимум, аппараты невозможно было использовать из-за разницы в напряжении сетей.

Оказалось, что для функционирования российских ИВЛ в американские больницы пришлось бы закупить специальные переходники, которые регулируют разницу напряжения. Также в отношении компании-производителя ИВЛ, оказывается, действуют американские санкции.

Таким образом, аппараты отправили в утиль прямо со склада: все 45 штук не применили по назначению ни разу. Данные "BuzzFeed" подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

"К счастью, выравнивание кривой [количества заражённых] означало, что эти аппараты ИВЛ были не нужны, но они оставались в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси", -уточнили эксперты FEMA.

Напомним, что Россия оказала помощь США в рамках общемировой борьбы с пандемией COVID-19. В Америку вылетели 2 спецрейса, которые привезли медицинскую технику и ряд средств индивидуальной защиты. Оплата стоимости транспортировки и самих товаров была разделена поровну, с российской стороны деньги предоставил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).