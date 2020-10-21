Кабмин отклонил пакет поправок в Семейный Кодекс

Кабмин отклонил поправки в Семейный кодекс РФ о запрете однополых браков, усыновление детей однополыми парами и запрете трансгендерам официально менять пол.

Предлагаемые законопроекты были подготовлены сенатором Еленой Мизулиной.

Правительство приняло решение после того, как российский Совет по правам человека заявил, что новые законы могут нанести ущерб благополучию детей.

Председатель совета Валерий Фадеев уверен:

такие существенные изменения в законодательстве не должны приниматься наспех и требуют широкого общественного обсуждения.

По его словам, семейное право — это очень чувствительная и важная тема, и нужна абсолютная уверенность, что вносимые изменения "не сделают ничего хуже".

"Здесь возникает вопрос: насколько глубоко государственные институты могут проникнуть в семью? Все это должно быть сбалансировано. И в центре, конечно, должны быть права ребенка", — говорит Фадеев (цитата РИА Новости).

Автор законопроекта с такой позицией категорически не согласна и назвала это "ошибочным суждением", заявив, что действующий Семейный кодекс позволяет государству "вторгаться в семью с целью защиты прав ребенка"."

Напомним, указанный пакет законов был предложен в июле, после того как в Конституцию страны были внесены поправки, официально определяющие брак как союз между мужчиной и женщиной.

Предложенный законопроект внес бы изменения в статью 14 Семейного кодекса России, которая содержит причины, по которым кому-то не разрешается вступать в брак.