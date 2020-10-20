Мишустин назвал исторические личности, которыми восхищается

Премьер-министр России Михаил Мишустин восхищается тремя историческими личностями. Это российский лидер Владимир Путин, основатель компании Apple Стив Джобс и советский изобретатель Сергей Королёв.

По словам главы правительства, Королёв создавал технологии, которыми Россия гордится до сих пор.

"Без сомнения, это президент России Владимир Владимирович Путин… Скажу откровенно, столько лет нести ответственность за людей и за развитие своей страны — это вызывает восхищение. Это абсолютно искренне", — отметил Мишустин.

Про Джобса премьер рассказал, что познакомился с ним ещё в начале 90-х годов и заметил в нём большой талант упрощать сложные вещи.