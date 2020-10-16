В Минфине посчитали сборы по НДС и вынесли вердикт: второму по величине "доходному ручью" для российской экономики тоже "нездоровится". В частности, в сентябре сборы НДС упали на 23%, что чревато проблемами уже к концу года.
Трудно найти более красноречивый сигнал о том, что бизнесу нужна срочная поддержка. Будут ли в правительстве что-то предпринимать для "отбеливания" предпринимателей, помимо штрафов?
Рассказывает Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, эксклюзивно для читателей "Правды.Ру".
"Самый эффективный способ управления в государстве и в любом коллективе, в любой организации — кнут и пряник.
Для этого должны быть разумные ставки налогов. Повышения ставки НДС с 18% до 20% привело к дополнительной нагрузке на бизнес. На фоне пандемии, очевидно, эта нагрузка стала ощущаться еще более серьёзно.
Поэтому многие предпочитают не платить, чем похоронить свой бизнес, свою работу. Поэтому я бы как раз придумывал возможности, когда налог снижается, может быть, даже стимулирующим образом: платишь и платишь меньше. При этом довольно жёсткие серьёзные штрафы должны быть", — уверен Аксаков.
Эксперт подчёркивает: современная электронная система, которую создала Федеральная налоговая служба, позволяет выявить всех неплательщиков, все цепочки карт, неплатежи, в том числе по НДС.
"Если стоит вопрос, похоронить бизнес или не платить НДС, то, очевидно, будет предпочитать большая часть бизнеса всё-таки сохранить то, что они имеют, и недоплатить, ожидая, что когда-то придут более благоприятные времена и можно будет рассчитаться за нарушения. Если даже инстинкт сохранения, этот инстинкт государство должно учитывать", — комментирует Аксаков.
По словам эксперта, предложения о снижении НДС выдвигаются уже давно. Это самый тяжёлый, самый жёсткий и самый легко администрируемый налог. Снижение этого налога — довольно серьезный толчок развитию экономики, поскольку бизнес "оживёт".
"Правительство, к сожалению, пошло по другому пути. Не это правительство, ещё предыдущее. По пути бухгалтерскому: повысим налоги — больше денег соберём.
Жизнь показывает, что это не так", — резюмирует Аксаков.
Материал подготовлен специально для "Правды.Ру".
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.