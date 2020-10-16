"Правительство пошло по другому пути": эксперт о ситуации с НДС

В Минфине посчитали сборы по НДС и вынесли вердикт: второму по величине "доходному ручью" для российской экономики тоже "нездоровится". В частности, в сентябре сборы НДС упали на 23%, что чревато проблемами уже к концу года.

Трудно найти более красноречивый сигнал о том, что бизнесу нужна срочная поддержка. Будут ли в правительстве что-то предпринимать для "отбеливания" предпринимателей, помимо штрафов?

Рассказывает Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, эксклюзивно для читателей "Правды.Ру".

Найти неплательщиков можно. Но стоит задуматься в первую очередь о "пряниках"

"Самый эффективный способ управления в государстве и в любом коллективе, в любой организации — кнут и пряник. Для этого должны быть разумные ставки налогов. Повышения ставки НДС с 18% до 20% привело к дополнительной нагрузке на бизнес. На фоне пандемии, очевидно, эта нагрузка стала ощущаться еще более серьёзно. Поэтому многие предпочитают не платить, чем похоронить свой бизнес, свою работу. Поэтому я бы как раз придумывал возможности, когда налог снижается, может быть, даже стимулирующим образом: платишь и платишь меньше. При этом довольно жёсткие серьёзные штрафы должны быть", — уверен Аксаков.

Эксперт подчёркивает: современная электронная система, которую создала Федеральная налоговая служба, позволяет выявить всех неплательщиков, все цепочки карт, неплатежи, в том числе по НДС.

"Правительство, к сожалению, пошло по другому пути"

"Если стоит вопрос, похоронить бизнес или не платить НДС, то, очевидно, будет предпочитать большая часть бизнеса всё-таки сохранить то, что они имеют, и недоплатить, ожидая, что когда-то придут более благоприятные времена и можно будет рассчитаться за нарушения. Если даже инстинкт сохранения, этот инстинкт государство должно учитывать", — комментирует Аксаков.

По словам эксперта, предложения о снижении НДС выдвигаются уже давно. Это самый тяжёлый, самый жёсткий и самый легко администрируемый налог. Снижение этого налога — довольно серьезный толчок развитию экономики, поскольку бизнес "оживёт".

"Правительство, к сожалению, пошло по другому пути. Не это правительство, ещё предыдущее. По пути бухгалтерскому: повысим налоги — больше денег соберём. Жизнь показывает, что это не так", — резюмирует Аксаков.

Материал подготовлен специально для "Правды.Ру".