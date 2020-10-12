МИД Австрии: Россия упустила шанс в расследовании "дела Навального"

У представителей российских властных структур были возможности и шансы внести свою лепту в расследование "дела Навального". Но они их упустили, поэтому в Евросоюзе не могут оставить столь вопиющий случай без ответа и планируют санкции.

"К сожалению, Россия пренебрегла использованием шанса внести вклад в расследование отравления Навального. Речь идёт о явном нарушении запрета использования химического оружия", — высказался глава МИД Австрии Александер Шалленберг 12 октября.

Политик, выступавший в рамках работы совета ЕС, отметил: работать с Россией нужно по простому принципу "граница — при необходимости, диалог — при возможности". В ЕС намерены тщательно разобраться в ситуации и будут расследовать "дело Навального" до конца.

Напомним, что российский МИД ранее сообщал: никакой попытки совместной работы, несмотря на множество посланных запросов, в Германии не предприняли. Более того: немецкое правительство отсылает "за комментариями" в ОЗХО, а эксперты ОЗХО — в немецкое правительство.