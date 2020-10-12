Берут, что дают: россияне снова пошли в МФО

Несмотря на все заверения чиновников о том, что мер поддержки населения в пандемию вполне достаточно, а также внедрение новых методик расчёта МРОТ, население эту "заботу" не оценило.

По данным экспертов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), обмелевший было "поток" россиян, желающих получить кредит в МФО, снова стал бурным.

Немного цифр: за кредитами в МФО, средняя процентная ставка по которым достигала 348% годовых, выстроились в очереди 1,5 млн. человек (данные на конец II квартала). Кредиты "до 30 000 рублей" стали популярнее на 3,8%.

Эксперты отмечают: для властей в такой статистике кроется нешуточная опасность. Кризис пандемии, "наслоившийся" на массовые увольнения, ведёт к невозможности погашения "быстрозаймов", что выливается в банкротства.

Логично, что оставшийся практически на улице человек не сможет обеспечить хоть какие-то налоговые поступления как "прямого" (НДФЛ), так и "косвенного" (акцизы) порядка. Из-за этого будет сложнее стабилизировать бюджет — придётся снова прибегать к "затягиванию гаек" и мерам вроде роста с 2021 года "сигаретных" акцизов на 20%.