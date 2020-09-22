"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян

Российские чиновники, несмотря на неоднократные обещания не повышать налоги и не сокращать финансирование, уже заявили о росте поборов с населения.

То есть все проблемы бюджета Минфин вознамерился решать за счет населения. По сути, для возмещения образовавшегося дефицита увеличивается фискальная нагрузка россиян.

"Совершенно непонятно, с какой стати это делается из карманов граждан, поскольку у государства имеются рекордные объёмы резервов" — пишет автор "Царьграда" Юрий Пронько.

Фактически, кабинет министров намерен потратить всего 90 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. А дефицит госбюджета в текущем году составит 4,72 трлн рублей.

Любой здравомыслящий человек понимает, в кризис никто не повышает налоги. Но к российским политикам и чиновникам это не относится.

Напомним, что совокупная фискальная нагрузка в России составляет 43,2% от начисленной зарплаты:

НДФЛ 13%

30,2% взносы в ПФР и соцфонды.

В такой ситуации особенно уязвимыми оказываются сферы услуг и интеллектуального труда, где основные расходы уходят на персонал. При таких условиях меры властей по обелению экономики упираются в солидарность неформальных работодателей и работников, которые желают совместно избежать налогов.

В текущих условиях падения доходов населения и сокращения легальных рабочих мест, динамика теневой занятости будет только нарастать, вопреки любым карательным мероприятиям, сообщается в тк Банкста.

Как напомнил обозреватель Юрий Пронько, благодаря решениям отдельных деятелей в России целые отрасли экономики уже стали нерентабельными. Такие горе-управленцы уже погубили нефтяную отрасль, поскольку очень много людей в правительстве просто абсолютно некомпетентны.

По его словам, 11 лет геологией крупнейшей из стран мира (в которой добываются все полезные ископаемые, известные человечеству) руководил ветеринар — со всеми вытекающими.

"Большинство людей, которые приходят так или иначе к руководству, — это люди, некомпетентные в своей области. Это касается во многом и наших министров, и вице-премьеров экономического блока. То, что они делают с налогообложением, уму непостижимо. Та же нефтепереработка — да, они там ввели какие-то компенсационные выплаты, и в конечном итоге как-то нефтеперерабатывающие заводы существуют. Но они убили перспективу их развития", — отмечает Пронько.

Что происходит с нефтянкой, одному Богу известно. На сегодняшний день строительство новых НПЗ остановлено. Надо понимать, что Россия - главный экспортёр нефтепродуктов в мире. 40% нефтяного экспорта России — это нефтепродукты. Нигде в мире, ни в одной стране ничего подобного нет.

"В настоящее время мы в основном экспортируем дизельное топливо. Это чистый хороший экспорт и большая прибыль. Так зачем резать курицу, которая несёт золотые яйца?", — задается вопросом член комитета по развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

По мнению эксперта, этот вопрос напрашивается давно — почему люди с таким уровнем компетенции находятся на руководящих должностях? Кстати, кроме повышения налогов грядет и увеличение государственного долга. В этом году Минфин намерен занять беспрецедентные 5-5,5 трлн рублей.

При наличии рекордных объёмов резервов в 13,35 трлн рублей вопрос "Зачем?" становится актуальным.

Всего 30% этой суммы позволили бы полностью покрыть возникший дефицит и решить все бюджетные проблемы.

Но у власти свои планы на эти средства — с 2022 года они вновь будут направляться на скупку иностранной валюты, которая моментально ЦБ будет выведена из России.

"Все бонусы получат кто угодно, только не россияне. Эти деньги работают на Китай, Японию, Францию, Германию, США, Великобританию. Весь Запад, помнится, ввел против нас санкции, а сотни миллиардов долларов российских денег уходят за границу, оставляя население в нищете и долга",- расстроен специалист.

Особенно красиво то, что Резервный фонд в своё время был создан для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда — но кому это сейчас интересно?

Проще поднять налоги и пенсионный возраст, чем тратить резервы, которые россияне и создали…