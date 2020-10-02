МИД: в Москву для совместной работы пригласили экспертов ОЗХО

В "деле Навального" много нестыковок и неясных моментов, прояснить которые поможет только совместная работа.

Поэтому российская сторона отправила в ОЗХО официальное предложение: экспертов ведомства приглашают в Москву. Обстоятельства происшествия с Навальным очень неоднозначны, но совместная работа поможет пролить на них свет и выяснить, что же всё-таки случилось с российским политиком.

"С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками "отравления" Навального по линии постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе. Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", — сообщает представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним: пока правительство Германии ожидает окончательных данных от экспертов ОЗХО. Предварительная версия: отравление веществом группы "Новичок", Россия с ней не согласна.