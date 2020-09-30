Шойгу рассказал о работе российских военных в Сирии

Работа российских военных в Сирии закончилась ещё одним успехом: окончательно уничтожена организация "Исламское Государство" (запрещённая на территории РФ).

Об этом отчитался в своем интервью министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"ИГИЛ (организация, запрещённая на территории РФ) окончательно разгромлена", — сообщил Шойгу.

По словам министра обороны, уверенные действия российских военных в регионе помогли также серьёзно ослабить всё международное "террористическое подполье". В частности, удалось вывести из строя часть инфраструктуры террористов и ликвидировать финансовые "компоненты" их деятельности.

"Результативными действиями Вооружённых сил России в Сирии был поставлен надёжный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории", — подытожил Шойгу.

Таким образом, Сирия успешно защищена — страна не распалась и продолжит существовать.