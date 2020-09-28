Сирия обвиняет Турцию в "спонсорстве терроризма"

Дамаск обвинил Анкару в оккупации сирийских земель и "создании питательной среды для террористов".

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, назвал Турцию спонсором терроризма в Сирии и прилегающем регионе и обвинил правительство страны в совершении "военного преступления против человечности"- ограничении доступа гражданского населения к воде в нескольких городах, контролируемых турецкими войсками.

Высокопоставленный сирийский дипломат также утверждает, что Турция способствовала "въезду десятков тысяч иностранных террористов в Сирию и по-прежнему оказывает всевозможную поддержку "Джабхат ан-Нусре"* и другим террористическим организациям."

Далее он осудил "незаконное присутствие американских и турецких войск в Сирии и поклялся, что его страна "не пожалеет никаких усилий", чтобы положить конец оккупации своей территории.

Читайте также:

Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН

The National Interest расшифровал скрытое послание в речи Путина в ООН

О чём говорил Путин в своём выступлении в ООН