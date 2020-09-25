Президент России Владимир Путин на встрече с губернаторами российских регионов напомнил, что избиратели ждут от них конкретных действий.

Что нужно в текущей ситуации делать губернаторам, чтобы, с одной стороны, "не подвести" (в первую очередь Москву), а с другой — не оказаться вместе с регионом в "антирейтингах" или скандалах? Что может и должен сделать "для народа" рядовой губернатор прямо сейчас?

Экспертное мнение специально для читателей "Правды. Ру" высказал Леонид Давыдов, политконсультант, автор Telegram-канала "Давыдов.Индекс", российский общественный деятель.

"Рядовой губернатор прямо сейчас должен помочь своим согражданам пережить вторую волну коронавируса, чтобы не стало еще хуже, как после первой.

Он должен делать все, что в его силах, и даже больше.

Для этого хорошему губернатору придется конфликтовать с Москвой, выбивать деньги, преференции, не "закрывать" все сильно так, как хочет Москва, или наоборот. Он должен действовать сообразно обстановке на его территории.

Это как раз тот случай, когда проверяется губернатор: со своим он населением или нет. Он должен проявить свою субъектность. Глава региона должен проявить свою субъектность — такая загогулина.

А что для этого надо, невозможно перечислять, потому что в каждом регионе набор свой. Проблемы у всех субъектов разные", — заключил Давыдов.