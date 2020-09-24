Президент России Владимир Путин на встрече с губернаторами российских регионов напомнил, что избиратели ждут от них конкретных действий.

"Я еще раз всех вас поздравляю с результатами выборов. Они действительно являются впечатляющими, но в этой связи возникает очень важное обстоятельство, которое вы должны иметь в виду. Результат, который вы получили на выборах, связан с доверием, которое граждане вам оказали и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие", — отметил глава государства.