Для российских регионов грядут перемены: на 2021 год кредитов в федеральном бюджете им достанется существенно меньше. Из этого следует простой вывод: всем, кто не успел "нарастить" денежные запасы, предстоит наращивать долги еще сильнее.
Картину обрисовал вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации. По данным Белоусова, с января по сентябрь доходы регионов упали в среднем не 7%, тогда как расходы — выросли на 40%. Остаться "на плаву" регионам помогли остатки бюджетных резервов.
Белоусов подчеркнул: в 2021 году в федеральном бюджете денег под кредиты может "вовсе не оказаться", так что нужно "уже сейчас дать регионам усиленно привлекать коммерческие кредиты".
"На следующий год, видя ситуацию, которая у нас сейчас складывается, я считаю, что нам нужно максимально сейчас разрешить регионам заимствовать", — высказался чиновник.
"Что касается того, чтобы сделать вторую волну замещения частных кредитов бюджетными кредитами: в принципе, эти вопросы сейчас рассматриваются. Я, честно скажу, аккуратно к этому подхожу.
С одной стороны — это правильно, потому что это позволяет регионам существенно экономить на обслуживании долга, учитывая разницу в процентах. Но как бы у нас не получилось так, что мы и бюджетные кредиты не дадим, и частные кредиты ограничим", — завершил мысль Белоусов.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.