Белоусов: нужно разрешить регионам заимствовать по максимуму уже сейчас

Для российских регионов грядут перемены: на 2021 год кредитов в федеральном бюджете им достанется существенно меньше. Из этого следует простой вывод: всем, кто не успел "нарастить" денежные запасы, предстоит наращивать долги еще сильнее.

Картину обрисовал вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации. По данным Белоусова, с января по сентябрь доходы регионов упали в среднем не 7%, тогда как расходы — выросли на 40%. Остаться "на плаву" регионам помогли остатки бюджетных резервов.

Белоусов подчеркнул: в 2021 году в федеральном бюджете денег под кредиты может "вовсе не оказаться", так что нужно "уже сейчас дать регионам усиленно привлекать коммерческие кредиты".