Путин: чиновники "пахали и пашут с утра до ночи"

Владимир Путин выразил благодарность чиновникам правительства РФ, которые в сложной обстановке пандемии проявили себя грамотными специалистами и "очень ответственными людьми". Об этом российский лидер рассказал в интервью ведущим канала "Россия — 1".

"Все пахали и пашут с утра до ночи, очень ответственно относятся к своим обязанностям. Это не может не радовать", — сообщил Путин.

По словам президента, у прямой помощи населению деньгами были противники, но он решил все же поддержать "людей напрямую".

"Конечно, чувство тревоги не могло не возникнуть, но все-таки при всем при этом я реально оценивал наши возможности и исходил из того, что они таковы на сегодняшний день, что у нас есть все шансы, если мы будем грамотно и своевременно действовать, пройти с наименьшими потерями этот сложный период в нашем развитии", — дополнил Путин.

Также президент РФ выделил успехи экономики: например, Россия вышла на первое место в мире по показателю экспорта пшеницы. Также есть успехи и в промышленных секторах.