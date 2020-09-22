Лавров: мир устал от деления на своих и чужих

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем видеопослании Генасамблее ООН высказался по поводу текущей мировой обстановки.

Политик отметил, что из-за стремительно растущей разобщённости мирового сообщества успешно преодолевать глобальные вызовы становится намного сложнее.

"Разобщённость мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств, все это затрудняет решение глобальных проблем", — сообщил Лавров.

По мнению главы российского МИД, "мир устал от деления на своих и чужих". Сейчас как никогда необходимы сплоченность, взаимопомощь и укрепление сотрудничества — это поможет в том числе решить многие конфликты мирным путём. Особенно важно сотрудничать с учётом появления новых "центров экономического роста".

В заключение Лавров сообщил, что необходимо подтвердить принципы, заложенные еще основателями ООН, а именно - "избавить грядущие поколения от бедствий войны, утвердить веру в права человека, создать условия для справедливого миропорядка и социального прогресса".