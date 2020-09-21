Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил: принять договор по контролю вооружений в том варианте, который предлагают в США, не выйдет.
Напомним: в Вашингтоне требуют не только пересмотра ограничений (по мнению американских политиков, Россию ограничивают меньше), но и включения в договор Китая. При этом американцы утверждают: если договор не заключат до момента окончания выборов, то "его цена станет выше".
"На той основе, на которой американцы предлагают заключить договоренность, принять некоторый рамочный документ не получится, потому что характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности", — сообщил Рябов.
"Мы, конечно, заинтересованы в продлении договора, воспринимая его в качестве одного из важнейших элементов стратегической стабильности. Говорим американским коллегам, что его непродление будет крупной ошибкой", — прокомментировал ситуацию постпред РФ при ООН Василий Небензя.