МИД не примет договор СНВ-3 в "американском" варианте

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил: принять договор по контролю вооружений в том варианте, который предлагают в США, не выйдет.

Напомним: в Вашингтоне требуют не только пересмотра ограничений (по мнению американских политиков, Россию ограничивают меньше), но и включения в договор Китая. При этом американцы утверждают: если договор не заключат до момента окончания выборов, то "его цена станет выше".