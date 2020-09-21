Посол в США: Россия не будет участвовать в коалициях против Китая

Россия не будет присоединяться ни к каким коалициям против Китая или других стран. Более того, она считает американские требования принудить Пекин к ядерным переговорам неуместными, если Лондон и Париж тоже не будут вовлечены.

Так заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью японскому изданию Nikkei Asia Review.

INTERVIEW | American efforts to build a multinational coalition to restrain China are "counterproductive" to global security, says Russia's ambassador to the U. S. "Russia will never participate in coalitions against third countries, including China."https://t.co/NWbKwx3ILM — Nikkei Asian Review (@NAR) September 17, 2020

По словам Антонова, США "продвигают антикитайские настроения", и их отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона основаны на их поддержке такого подхода:

” Мы считаем, что попытки США создать антикитайские альянсы по всему миру контрпродуктивны и представляют угрозу международной безопасности и стабильности. Россия никогда не будет участвовать в коалициях против третьих стран, в том числе Китая".

Дипломат также отметил, что в то время, как Вашингтон говорит о свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе с Японией, Австралией и Индией, инициатива не является ни прозрачной, ни инклюзивной:

"Вместо устоявшихся норм международного права и существующих многосторонних организаций США настаивают на порядке, основанном на некоторых правилах. Что это за правила, кто их создал, кто с ними согласился — все это остается неясным".

Назвав возможное продолжение торговой войны между Вашингтоном и Пекином "угрозой мировой экономике”, Антонов заявил, что Россия будет рада использовать свои контакты с обеими странами и свой значительный опыт в разрешении межгосударственных споров для "балансировки усилий”, если это потребуется.