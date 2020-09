Россия не будет присоединяться ни к каким коалициям против Китая или других стран. Более того, она считает американские требования принудить Пекин к ядерным переговорам неуместными, если Лондон и Париж тоже не будут вовлечены.

Так заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью японскому изданию Nikkei Asia Review.

INTERVIEW | American efforts to build a multinational coalition to restrain China are "counterproductive" to global security, says Russia's ambassador to the U. S.

"Russia will never participate in coalitions against third countries, including China."https://t.co/NWbKwx3ILM