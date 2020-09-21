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США выдвинули РФ завуалированный ультиматум по СНВ

США сделали России предложение, от которого, как они надеются, она "не сможет отказаться".

США выдвинули РФ завуалированный ультиматум по СНВ

Его суть в том, что новая сделка по контролю над вооружениями, включающая отсутствие ограничений на оружие НАТО в Европе будет подписана РФ. В противном случае "она будет иметь дело с модернизированным американским ядерным арсеналом на своем пороге".

Напомним, что после одностороннего выхода США из Договора о ядерных силах средней дальности (РСМД) в прошлом году новый договор СНВ остается единственной действующей сделкой по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном. Однако срок его действия истекает в феврале, и переговоры о замене зашли в тупик.

  • Теперь США заявляют, что хотят продлить новый договор СНВ менее чем на 5 лет, и только на основе меморандума о намерениях, а не обязательного договора.

Об этом объявил Маршалл Биллингсли, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями в интервью "Коммерсантъ".

Требования Вашингтона

Чтобы соглашение было-таки подписано, Вашингтон выдвинул Москве ряд требований:

  • Китай должен стать участником сделки.

"Мы считаем, что необходимо конкретно упомянуть Китай, — сказал Биллингси Ъ. — Наша позиция заключается в том, что, говоря о будущем договоре, мы должны иметь в виду трехсторонний договор. Вашингтон будет держать Великобританию и Францию вне сделки, поскольку ни одна из них не активно разрабатывает и развертывает ядерное оружие в том же масштабе, что и Китай".

Пекин, со своей стороны, уже отказался присоединиться к такому договору.

  • Американцы твердо стоят на том, что они не будут "вывозить ядерное оружие ни с одного из хранилищ в Европе."

Россия,со своей стороны, настаивает на сокращении ядерного арсенала НАТО в Европе.

"Если Москва откажется от нынешних требований, — предупреждает Биллингси, — то, после того как Трамп будет переизбран, США полностью откажутся от договора и продолжат модернизацию своего ядерного арсенала.Мы только начинаем наше дело. И мы будем чрезвычайно рады продолжить его без стартовых ограничений."

Напомним, аналогичным образом, выход президента Дональда Трампа в прошлом году из Договора о РСМД 1987 года снял ключевой тормоз исторической гонки вооружений США/России.

"Выход Трампа из договора вкупе с новыми испытаниями оставил мир всего в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений", - заявил тогда заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

 

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