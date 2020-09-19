Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год, а также плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2021 году", включив в него положения, касающиеся новых нормативов зачисления доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ о повышении на два процентных пункта ставки налога на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей в год, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.