Глава ЕК: "Северный поток-2" - в высшей степени политический проект

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: улучшений ситуации по "Северному потоку-2" ждать не стоит. Проект нужно рассматривать как "в высшей степени политический", поэтому надежды на то, что он все-таки будет закончен, тают.

"Наша надежда на дальнейшее продвижение отношений с этим трубопроводом уменьшается. Убеждена, что это тоже в высшей степени политический проект. Россия не собирается менять свое отношение из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий круг отношений с Москвой", — подчеркнула в своем заявлении Урсула фон дер Ляйен.

Напомним: в ФРГ надеялись договориться о завершении проекта с США. Немцы должны были вложить 1 млрд в постройку на своей территории газохранилищ (для закупаемого в США газа), а Штаты в ответ — отложить введение санкций, которые могут помешать "Северному потоку-2".

Однако сделка не состоялась. Более того, власти США сообщили руководству ФРГ, что "увязывать переговоры о диверсификации источников энергоресурсов ФРГ с судьбой "Северного потока-2" не стоит".