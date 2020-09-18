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ФРГ: у проекта "Северный поток-2" есть политическая подоплёка

Депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах признал: причины "торможения" проекта "Северный поток-2" во многом являются политическими.

ФРГ: у проекта

По словам чиновника, развитие отношений Москвы и Берлина в сфере энергетики приводит к укреплению Германии и снижает влияние на неё Штатов.

"Это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана", — рассказал Крах в интервью.

Также проект заинтересовал Штаты и экономической компонентой: американские поставщики при его запуске окажутся в невыгодном положении. Также практически весь газ пойдет напрямую в Германию, что лишит "прибыли" от перекачки такие страны, как Украина и Польша.

Крах подчеркнул, что американцы сейчас стремятся оставить "Северный поток-2" любыми способами, так что ситуация вокруг Алексея Навального им очень на руку.

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