Госпрограмма развития Северного Кавказа будет "переформатирована"

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил о планах по развитию Северного Кавказа. Чиновник отметил, что планомерное развитие региона по всем показателям возможно лишь при учете мнений нескольких министерств. В частности, в программе стоит "убрать акцент" с позиции Минэкономразвития.

"Прежде всего, мы изменим принципы формирования программы. Раньше все операции распределяло сугубо Министерство экономического развития РФ, до этого распределение средств шло через еще одно, уже упраздненное министерство. Мне не кажется, что это совсем правильный механизм. Когда мы подходим к распределению ресурсов, мы все-таки должны учитывать позицию целого ряда ведомств. Это и Минздрав, это и Минобрнауки, и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел по своей линии. В общем, это целый ряд органов, которые вместе работают в составе российского правительства", — подробно рассказал о планах Трутнев.

Трутнев отметил: "территория не останется пустой" именно за счет совместной работы как чиновников, так и инвесторов.

Напомним, что Госпрограмма развития Северо-Кавказского федерального округа включает множество пунктов, среди которых: