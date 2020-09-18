Вячеслав Лысаков: студенческий капитал - это популизм

Депутат Госдумы и представитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Лысаков высказал мнение о введении студенческого капитала.

Напомним, проект придуман в "Справедливой России": он, по задумке авторов, станет аналогом советских выплат для молодых специалистов. Авторы предлагают давать по 500 000 рублей студентам вузов и по 250 000 — студентам колледжей и техникумов. Эти деньги помогут им в процессе обустройства на новом месте работы.