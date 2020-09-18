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Вячеслав Лысаков: студенческий капитал - это популизм

Депутат Госдумы и представитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Лысаков высказал мнение о введении студенческого капитала.

Вячеслав Лысаков: студенческий капитал - это популизм

Напомним, проект придуман в "Справедливой России": он, по задумке авторов, станет аналогом советских выплат для молодых специалистов. Авторы предлагают давать по 500 000 рублей студентам вузов и по 250 000 — студентам колледжей и техникумов. Эти деньги помогут им в процессе обустройства на новом месте работы.

"Конечно, это популизм. Какое тут согласование, когда бюджет уже свёрстан? Сейчас только успевайте читать: и отмена транспортного налога, и права с 16 лет, и выплаты студентам, и отмена повышения пенсионного возраста, и многое другое видим и увидим еще. Главное, чтобы СМИ писали, а избиратели читали и надеялись, запоминая название партии", — прокомментировал инициативу Лысаков.

 

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