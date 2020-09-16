Тихановская: если Лукашенко уйдёт сам, то получит гарантии безопасности

Светлана Тихановская, экс-участница гонки за президентское кресло Белоруссии, отметила: если Лукашенко уйдёт добровольно, то проще будет обеспечить ему безопасность. Об этом она заявила в рамках интервью для издания LB.

"Это всё обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдёт, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", — прокомментировала Тихановская.

После уточняющего вопроса о гарантиях для Лукашенко Тихановская сообщила, что он получит и гарантии, "...и даже больше". По мнению Тихановской, Владимир Путин в текущей ситуации предпочёл подождать и не собирается вводить в Белоруссию войска.

В странах ЕС тем временем сообщают, что не признают Лукашенко президентом: так, сейм Литвы уже одобрил резолюцию, согласно которой именно Тихановская стала "избранным лидером народа Беларуси".