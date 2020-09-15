Нарышкин: Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ

По сведениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Россия закончила уничтожение запасов боевых отравляющих веществ. Уничтожение проходило в полном соответствии с рекомендациями и регламентами ОЗХО, что было запротоколировано.

Нарышкин отметил, что в свете этих данных какие-либо сообщения о наличии или создании в РФ отравляющих веществ, в том числе группы "Новичок" — дезинформация. Политик добавил: в организме Алексея Навального в момент его вылета из РФ отравляющих веществ не было.

Немецкое правительство, однако, с уверенностью заявляет: именно вещество группы "Новичок" нашли в организме оппозиционного политика — и это подтверждают не только эксперты в ФРГ, но и специалисты в Швеции и Франции.

Российская сторона в свою очередь констатирует: в ФРГ до сих пор не ответили на первый запрос от российских правоохранительных органов, касающийся данных по Навальному.