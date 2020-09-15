Блогер Алексей Навальный имеет право в любой момент покинуть Россию, а также вернуться на ее территорию.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию", — пояснил представитель Кремля.
Также Песков опроверг информацию о возможной встрече сотрудников администрации президента РФ с Навальным.
"Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет", — добавил Песков.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.