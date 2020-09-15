В Кремле "разрешили" Навальному вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный имеет право в любой момент покинуть Россию, а также вернуться на ее территорию.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как и любой гражданин Российской Федерации, он волен уезжать из России и возвращаться в Россию", — пояснил представитель Кремля.

Также Песков опроверг информацию о возможной встрече сотрудников администрации президента РФ с Навальным.