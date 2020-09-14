Собчак: "Умное голосование" Навального - провал и бред

Ксения Собчак выступила с критикой системы "Умное голосование", которая создавалась в рамках "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального.

Изначально система позиционировалась как необходимая для борьбы с "Единой Россией", однако в результате её использования случались казусы. Об одном из них и рассказала Собчак.

По словам телеведущей, в горсовет Новосибирска именно благодаря "Умному голосованию" избрался Ростислав Антонов, известный националистическими взглядами.

"Всегда говорила и дальше буду объяснять, что "Умное голосование" — это полный провал и бред. И вот еще одно тому доказательство! Прочитала сегодня у Бориса Вишневского (член партии "Яблоко" — Прим. ред.) "прекрасное": в Новосибирске "Умное голосование" провело в горсовет знатного "крымнашевца", участника "Русских маршей", фаната "Моторолы" — Ростислава Антонова. На округе, где "ЕР" кандидата не выдвигала, зато выдвигало "Яблоко"", — рассказала Собчак.

По словам Собчак, если бы она избиралась в Госдуму и оказалась против "сталиниста", система советовала бы голосовать именно за него.