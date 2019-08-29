Навальный построил бизнес на "Умном голосовании" в Мосгордуму

Блогер Алексей Навальный агитирует на выборах голосовать за любых кандидатов, кроме представителей партии "Единая Россия". Он и его сторонники призывают регистрироваться в проекте "Умное голосование", чтобы получить установки, за кого отдать свой голос. Навальный обещает, что в преддверии выборов проанализирует и оценит тех, кто имеет больше шансов победить единоросса, того в итоге и нужно будет поддержать. При этом блогер сам себе противоречит, так как неоднократно публично заявлял, что "выбирать не из кого, и в список "Умного голосования" они наберут буквально всякий сброд".

Проект Навального уже получил массу критических отзывов. Автор Telegram-канала Ortega рассказал о слабых сторонах инициативы главы так называемого Фонда борьбы с коррупцией. Журналист считает, что "Умное голосование" Навальному необходимо только для того, чтобы получить с него доход. Прикрываясь благими намерениями, он организовал настоящий бизнес.

Навальный призывает не голосовать за кандидатов от "Единой России" и в то же время активно продвигает единоросса Андрея Орла. Еще одна протеже блогера Елена Шувалова не прочь поработать в штабе врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Кроме этого, Навальный поддерживает Магомеда Яндиева, который еще недавно обвинял блогера в национализме.

Наверное, одним из наиболее ярких "протеже" идейного лидера ФБК является внук Геннадия Зюганова Леонид. Журналист Ortega напомнил, что блогер всегда выступал против кумовства в высших эшелонах власти.

Но, видимо, Навальный обо всем этом забыл. Сейчас он активно продвигает интересы молодого политика.

"Сколько там денег Навальный отмыл через ФБК в общей сложности? Миллиард? Миллиард солидная сумма. Каждого, кому досталась хотя бы малая крупица того миллиарда и кто на этом основании готов голосовать по указке Навального, я понимаю. Не одобряю, но понимаю. К остальным у меня единственный вопрос: друзья, а вы у психиатра давно проверялись?" — задается вопросом журналист Telegram-канала Ortega.