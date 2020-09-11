Кремль: Путин извинился перед Вучичем за Захарову

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин извинился перед сербским президентом Александром Вучичем.

Напомним: сербского лидера оскорбила публикация официального представителя МИД Марии Захаровой, в которой та рассказала о встрече Вучича с Трампом, сопроводив сообщение картинкой из фильма "Основной инстинкт" — на ней героиня сидит на стуле, закинув ногу на ногу.

Также информацию об извинениях подтвердил и Вучич: по его словам, извинились и Путин, и Лавров.

"Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул", — сообщил президент в ходе обращения к своим гражданам по телевидению.

По словам Вучича, инцидент можно считать исчерпанным и не особо важным, поскольку отношения России и Сербии остаются хорошими. Касательно Захаровой сербский лидер высказался следующим образом: