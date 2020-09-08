Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днём
Шлеменко заявил, что Ефремов получил слишком маленький срок
Иммунолог: ангина и пневмония могут давать осложнения на почки
Тюменский школьник умер во время урока физкультуры
Литва и Польша больше не могут быть партнёрами РБ - эксперт
Сын генерала СКР, обвиняемого в терроризме, скрывается в ОАЭ
Тендеры на строительство трассы Москва — Казань не состоялись ﻿
Время Саакашвили в Грузии давно ушло – эксперт
Шубенков стал чемпионом России

Инцидент с постом Захаровой не ухудшит отношений с Сербией - эксперт

Мир » Европа » Балканы

То, как на переговорах президентов Сербии и США усадили Александра Вучича, действительно вызывает недоумение. В этом прослеживается очевидная неравноправность.

Инцидент с постом Захаровой не ухудшит отношений с Сербией - эксперт

Поэтому на снимок с переговоров так эмоционально отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Захарова очень эмоционально отреагировала на эту фотографию. И мы все очень эмоционально реагируем, кто смотрит на эту фотографию. Потому что, конечно, она очень о многом говорит. Я никогда не видела, чтобы президента страны, который приехал на переговоры, так усаживали перед президентом другой страны. Какая-то неравноправность прослеживается на этой фотографии", — считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.

Она отметила, что этот инцидент, сколько бы шума он ни наделал, не испортит дружественных отношений России и Сербии.

"У нас сейчас в средствах массовой информации какая-то вольность появилась в выражении своих чувств и эмоций. Трамп выступает не на пресс-конференции, а где-то в Twitter, кто-то на Facebook начинает выступать, кто-то еще где-то. Поэтому здесь очень трудно провести разделительную линию между внутренними эмоциями и тем общественным резонансом, который они могут вызвать", — заключила эксперт.

Последние материалы
Инцидент с постом Захаровой не ухудшит отношений с Сербией - эксперт
Иммунолог: ангина и пневмония могут давать осложнения на почки
Тюменский школьник умер во время урока физкультуры
Литва и Польша больше не могут быть партнёрами РБ - эксперт
Сын генерала СКР, обвиняемого в терроризме, скрывается в ОАЭ
Тендеры на строительство трассы Москва — Казань не состоялись ﻿
Время Саакашвили в Грузии давно ушло – эксперт
Шубенков стал чемпионом России
Эксперт оценила технологию сжигания мусора плазмотронами
Мишустин высказался о восстановлении российской экономики
Популярное
Российский шоу-бизнес
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Общество
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Мир. Новости мира
Лукашенко: протесты помогли стране
Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская Любовь Степушова Мир живет не по Марксу: Белоруссия уйдет из Клайпеды Любовь Степушова Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Названа причина, по которой потерялась группа туристов в Сочи
Лукашенко: за оппозиционными Telegram-каналами стоят американцы
Система образования с АУЕ не справилась
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Можно ли вылечить простуду за один день?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Есть ли у Польши претензии на белорусские территории
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Фильмы о русской истории: где "додумка" и где неуважение
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников