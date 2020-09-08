Инцидент с постом Захаровой не ухудшит отношений с Сербией - эксперт

То, как на переговорах президентов Сербии и США усадили Александра Вучича, действительно вызывает недоумение. В этом прослеживается очевидная неравноправность.

Поэтому на снимок с переговоров так эмоционально отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Захарова очень эмоционально отреагировала на эту фотографию. И мы все очень эмоционально реагируем, кто смотрит на эту фотографию. Потому что, конечно, она очень о многом говорит. Я никогда не видела, чтобы президента страны, который приехал на переговоры, так усаживали перед президентом другой страны. Какая-то неравноправность прослеживается на этой фотографии", — считает руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова.

Она отметила, что этот инцидент, сколько бы шума он ни наделал, не испортит дружественных отношений России и Сербии.