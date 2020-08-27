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Путин о ситуации в Белоруссии: это дело белорусского народа

Политика » Власть » Кремль

Россия ведёт себя по отношению к событиям в Белоруссии гораздо более сдержанно и нейтрально, чем многие другие страны мира. Потому что в России понимают, что сложившаяся в республике ситуация — дело белорусского народа.

Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"Это самая близкая нам страна — в языковым, этническом, культурном планах, у нас теснейшая кооперация. Нам небезразлично, что там происходит. Мы верим, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла найти выход.

Обратите внимание, президент Александр Лукашенко сказал — он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, на основе ее — проведение повторных выборов. Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить. И конституционный суд Белоруссии заявил, что создание каких-то надконституционных органов, которые пытаются перехватить власть в стране, недопустимы. С этим невозможно не согласиться", — заключил глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала об этом заявлении Александра Лукашенко. Он отметил, что новая Конституция в Белоруссии может быть принята только на всенародном референдуме. Сейчас идёт работа над новым законом.

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