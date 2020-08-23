Тихановская о приказе Лукашенко: это уже привычное запугивание

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находясь в Литве, дала свою оценку одному из приказов Лукашенко. По ее мнению, приведение вооруженных сил в боевую готовность — это именно запугивание. Притом запугать стараются мирных граждан страны. И это не единичный случай подобного поведения лидера Белоруссии, по мнению экс-кандидатки на пост президента республики.