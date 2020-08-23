Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находясь в Литве, дала свою оценку одному из приказов Лукашенко. По ее мнению, приведение вооруженных сил в боевую готовность — это именно запугивание. Притом запугать стараются мирных граждан страны. И это не единичный случай подобного поведения лидера Белоруссии, по мнению экс-кандидатки на пост президента республики.
"Это шаг, к которому народ Белоруссии уже привык. Это обычное запугивание людей. Однако белорусы больше не боятся и готовы отстаивать свои права. Никто больше не верит президенту", — заявила Светлана Тихановская.
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