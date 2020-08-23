Алексей Пушков озвучил свое мнение по поводу предвыборных обещаний бывшего вице-президента США. Он уверен, что ни одно из них практически невыполнимо. И все речи Джо Байдена исключительно риторические.
"Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие. Понятно, что эти обещания невыполнимы. Бедность не уйдет, COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат", — написал 23 августа Пушков в Twitter.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.