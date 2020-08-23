Пушков озвучил мнение об обещаниях Джо Байдена

Алексей Пушков озвучил свое мнение по поводу предвыборных обещаний бывшего вице-президента США. Он уверен, что ни одно из них практически невыполнимо. И все речи Джо Байдена исключительно риторические.