Кремль ведет подготовку к встрече лидеров "нормандского формата", на которой будет обсуждаться ход реализации уже достигнутых договоренностей.

По слухам, очная встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по Донбассу состоится 28 августа в Париже.

"Это мне нужно уточнить. Я не знаю договоренности по окончательной дате, но знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись. Повестка дня здесь может быть достаточно предсказуема — это реализация ранее достигнутых договоренностей. Все эти договоренности абсолютно транспарентны и хорошо известны", — ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.