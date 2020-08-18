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Захарова: почему Макрон не позвал ЕС на помощь "желтым жилетам"?

Политика

Спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя обращение к жителям ЕС французского президента Эммануэля Макрона с призывом "поддержать белорусских демонстрантов", назвала его "прекрасным примером лицемерия".

Захарова в своем Facebook подчеркнула двойные стандарты французского лидера, который не требовал такой же поддержки, когда в его стране так же "мирно", как белорусы теперь, протестовали "желтые жилеты".

"Когда он попросит ЕС продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, стремящихся обеспечить соблюдение своих прав, свобод и суверенитета во время мирных демонстраций?" — задается вопросом представитель МИД РФ.

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