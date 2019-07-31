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Захарова напомнила МИД Франции про разгоны митингов "желтых жилетов"

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Франции не следует учить Россию и другие страны тому, как реагировать на протесты, учитывая жестокость французской полиции при разгоне митингов собственной оппозиции. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Я хочу напомнить МИД Франции слова главы его же МВД, который сказал буквально следующее: "Мы не собираемся защищать порядок Республики мягкими словами", - написала она на своей странице в Facebook. 

Захарова добавила, что французская полиция обращалась со своими собственными гражданами, как с "иностранными оккупантами". Силовики применяли против "желтых жилетов" слезоточивый газ, шумовые гранаты и водяные пушки. 

Накануне МИД Франции призвал освободить всех задержанных на протестной акции оппозиции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, прошедшей 27 июля. В ведомстве отметили, что Россия входит в Совет Европы и ОБСЕ, а поэтому должна уважать взятые на себя обязательства по защите свободы мнений, их выражения, демонстраций и участия в свободных выборах.

Напомним, несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. По данным полиции, на митинге были задержаны более тысячи человек. Правозащитники сообщают о 1373 задержанных. 

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Темы мид рф митинг разгон франция протесты захарова желтые жилеты
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