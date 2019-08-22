Александр Стефанович: "Желтые жилеты" - та же схема проплаченных протестов

Есть ли связь арабского нашествия на Францию с движением "Желтых жилетов"? Бессилие и инертность французских властей. Недовольство местного населения и полное бездействие французской полиции.



Арабское нашествие на Францию

Об этом "Правде.Ру" рассказал писатель, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер документального фильма "Мечеть Парижской Богоматери" Александр Стефанович.

Читайте начало интервью:

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— Александр Борисович, арабские мигранты так ужасно ведут себя во Франции только из-за своего менталитета, потому что чувствуют безнаказанность, или все-таки для этого есть и какие-то объективные причины?

— К сожалению, если хозяева открывают свою душу, открывают свои дома, открывают свои улицы, больницы, магазины, университеты, то мигранты, особенно это печальное третье поколение, считают, что им все должны. Вот психология у них такая. Я пытался провести мысль в фильме, наблюдение такое, что мы все равны и мы сами строим свою судьбу.

Но они говорят, например, я учился в школе с мальчиком, он теперь банкир, а я никто, поэтому я должен наркотиками торговать и воровать. Извини меня, он готовился, какие-то книги читал постоянно, пошел в университет, выучился… Он не воровал, наркотики не употреблял, а в библиотеках сидел. Поэтому он теперь банкир.

Существуют же какие-то положительные примеры. К сожалению, их не очень много. Арабов, которые выучились и стали нормальными цивилизованными людьми, с которыми приятно общаться, разговаривать, очень немного. Они остаются мусульманами, любят свою культуру, свои страны, из которых приехали, но при этом неагрессивные.

Агрессия в любой ее форме мне лично отвратительна. Сейчас, к сожалению, прямо на моих глазах возникло это движение "желтых жилетов". Вот интересная же история со всем этим. Как-то в 2018 году какая-то женщина написала какой-то блог. Блоги все сейчас пишут. Она написала, что нужно понизить цену на бензин, потому что она достигла астрономических высот. Права она, абсолютно правильно написала, потому что во Франции литр бензина стоит больше двух евро.

— Там вообще цены сумасшедшие. Все: и местные, и туристы, — говорят, что очень завышенные цены.

— Да, но это отдельная история. Завышенные цены на бензин в данном случае. Она совершенно права, хотя это совсем не новость. Кто-то это подхватил. Кто-то нашел эту даму, и стали раскручивать этот блог. На этом фоне стали выходить на улицы люди в желтых жилетах. Когда я первый раз это увидел, я сразу вспомнил оранжевую революцию на Украине, революцию гвоздик в Грузии, революции чего-то еще, каких-то цветов в Киргизии и т. д.

То есть это было по абсолютно точной схеме. Так же начинались беспорядки в Ливии, откуда сейчас, собственно, и хлынул новый поток вот этих эмигрантов. И я поехал в Ниццу в декабре 2018 года. Поезд Москва — Ницца, который шел нормально, вдруг в Италии стал останавливаться на каждом полустанке.

Итальянцы нам объясняли, что они здесь ни при чем. Дальше — во Франции — происходит что-то страшное: там закрывают линии, кто-то перекрывает, то-се, пятое-десятое. С этого началось. Но в Ницце было более-менее еще как-то нормально. Я посмотрел на это движение "желтых жилетов" там.

Все-таки Ницца и Лазурный берег Франции очень консервативны в отличие от Парижа. А в Париже сплошные фанфароны, демократы, так сказать, либералы. На Лазурном берегу живут все-таки люди состоятельные, солидные и спокойные.

Им дали там центральный сквер, сказали: "Приходите, пожалуйста". Перекрыли, правда, там движение трамваев. Трамваи — одно из важных транспортных средств Ниццы. Но это было единственное, все было более-менее нормально с этими "жилетами". При этом Ницца за три года до этого пережила страшную трагедию. Араб выехал на Английскую набережную и просто давил людей, которые там стояли. Восемьдесят человек погибло.

Но этим "желтым жилетам" сказали: пожалуйста, митингуйте. А потом я поехал в Париж, и я увидел результаты воскресного погрома, потому что я приехал в понедельник. Страшная картина была даже на Елисейских полях. Это любимая улица, наверное, всего мира, одна из самых красивых, воспетая всеми.

"Желтые жилеты" уже перестали вести себя в рамках, они уже забыли про эти цены на бензин и т. д. Это явные погромщики. Потому что они в черных масках, балаклавах. Желтые жилеты — это камуфляж. А на самом деле это громители. Это те же самые, которые громили магазины, 5000 автомобилей за ночь сожгли.

Они разгромили ресторан "Фуке". Это один из лучших ресторанов всего мира. Мой любимый. Находится в самом-самом центре Елисейских полей. И потом они стали громить магазины и банки. Но вот что поразительно. Банк "Сосьете Женераль" — очень крупный французский банк — очень сильно пострадал. Они разбили все стекла, хотя, конечно, там противоударные системы и служба безопасности. Но они разбили весь этот банк. А рядом национальный банк BNP, который совсем не тронули.

Это движение — уже просто экстремистское. И очевидно, что оно финансируется теми же французами. Просто так не выходит столько людей постоянно на улицы. Да, первый импульс — несправедливость, очень высокие цены. Но потом начались погромы. И, конечно, стала видна абсолютная беспомощность нынешнего президента. Он поздно спохватился, спустя только три месяца он дал приказ арестовывать погромщиков.

Беседовала Анжела Якубовская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев