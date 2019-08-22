Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Балканы Евросоюз Восточная Европа
Автор Редакция рубрики "Мир"

Александр Стефанович: "Желтые жилеты" - та же схема проплаченных протестов

Мир » Европа » Евросоюз print

Есть ли связь арабского нашествия на Францию с движением "Желтых жилетов"? Бессилие и инертность французских властей. Недовольство местного населения и полное бездействие французской полиции.


Арабское нашествие на Францию

Об этом "Правде.Ру" рассказал писатель, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, режиссер документального фильма "Мечеть Парижской Богоматери" Александр Стефанович.

Читайте начало интервью:

Режиссер "Мечети Парижской Богоматери": Париж пал

Как мусульман сделали хозяевами Европы

Александр Стефанович: либерализм погубил Европу

— Александр Борисович, арабские мигранты так ужасно ведут себя во Франции только из-за своего менталитета, потому что чувствуют безнаказанность, или все-таки для этого есть и какие-то объективные причины?

— К сожалению, если хозяева открывают свою душу, открывают свои дома, открывают свои улицы, больницы, магазины, университеты, то мигранты, особенно это печальное третье поколение, считают, что им все должны. Вот психология у них такая. Я пытался провести мысль в фильме, наблюдение такое, что мы все равны и мы сами строим свою судьбу.

Но они говорят, например, я учился в школе с мальчиком, он теперь банкир, а я никто, поэтому я должен наркотиками торговать и воровать. Извини меня, он готовился, какие-то книги читал постоянно, пошел в университет, выучился… Он не воровал, наркотики не употреблял, а в библиотеках сидел. Поэтому он теперь банкир.

Существуют же какие-то положительные примеры. К сожалению, их не очень много. Арабов, которые выучились и стали нормальными цивилизованными людьми, с которыми приятно общаться, разговаривать, очень немного. Они остаются мусульманами, любят свою культуру, свои страны, из которых приехали, но при этом неагрессивные.

Агрессия в любой ее форме мне лично отвратительна. Сейчас, к сожалению, прямо на моих глазах возникло это движение "желтых жилетов". Вот интересная же история со всем этим. Как-то в 2018 году какая-то женщина написала какой-то блог. Блоги все сейчас пишут. Она написала, что нужно понизить цену на бензин, потому что она достигла астрономических высот. Права она, абсолютно правильно написала, потому что во Франции литр бензина стоит больше двух евро.

— Там вообще цены сумасшедшие. Все: и местные, и туристы, — говорят, что очень завышенные цены.

— Да, но это отдельная история. Завышенные цены на бензин в данном случае. Она совершенно права, хотя это совсем не новость. Кто-то это подхватил. Кто-то нашел эту даму, и стали раскручивать этот блог. На этом фоне стали выходить на улицы люди в желтых жилетах. Когда я первый раз это увидел, я сразу вспомнил оранжевую революцию на Украине, революцию гвоздик в Грузии, революции чего-то еще, каких-то цветов в Киргизии и т. д.

То есть это было по абсолютно точной схеме. Так же начинались беспорядки в Ливии, откуда сейчас, собственно, и хлынул новый поток вот этих эмигрантов. И я поехал в Ниццу в декабре 2018 года. Поезд Москва — Ницца, который шел нормально, вдруг в Италии стал останавливаться на каждом полустанке.

Итальянцы нам объясняли, что они здесь ни при чем. Дальше — во Франции — происходит что-то страшное: там закрывают линии, кто-то перекрывает, то-се, пятое-десятое. С этого началось. Но в Ницце было более-менее еще как-то нормально. Я посмотрел на это движение "желтых жилетов" там.

Все-таки Ницца и Лазурный берег Франции очень консервативны в отличие от Парижа. А в Париже сплошные фанфароны, демократы, так сказать, либералы. На Лазурном берегу живут все-таки люди состоятельные, солидные и спокойные.

Им дали там центральный сквер, сказали: "Приходите, пожалуйста". Перекрыли, правда, там движение трамваев. Трамваи — одно из важных транспортных средств Ниццы. Но это было единственное, все было более-менее нормально с этими "жилетами". При этом Ницца за три года до этого пережила страшную трагедию. Араб выехал на Английскую набережную и просто давил людей, которые там стояли. Восемьдесят человек погибло.

Но этим "желтым жилетам" сказали: пожалуйста, митингуйте. А потом я поехал в Париж, и я увидел результаты воскресного погрома, потому что я приехал в понедельник. Страшная картина была даже на Елисейских полях. Это любимая улица, наверное, всего мира, одна из самых красивых, воспетая всеми.

"Желтые жилеты" уже перестали вести себя в рамках, они уже забыли про эти цены на бензин и т. д. Это явные погромщики. Потому что они в черных масках, балаклавах. Желтые жилеты — это камуфляж. А на самом деле это громители. Это те же самые, которые громили магазины, 5000 автомобилей за ночь сожгли.

Они разгромили ресторан "Фуке". Это один из лучших ресторанов всего мира. Мой любимый. Находится в самом-самом центре Елисейских полей. И потом они стали громить магазины и банки. Но вот что поразительно. Банк "Сосьете Женераль" — очень крупный французский банк — очень сильно пострадал. Они разбили все стекла, хотя, конечно, там противоударные системы и служба безопасности. Но они разбили весь этот банк. А рядом национальный банк BNP, который совсем не тронули.

Это движение — уже просто экстремистское. И очевидно, что оно финансируется теми же французами. Просто так не выходит столько людей постоянно на улицы. Да, первый импульс — несправедливость, очень высокие цены. Но потом начались погромы. И, конечно, стала видна абсолютная беспомощность нынешнего президента. Он поздно спохватился, спустя только три месяца он дал приказ арестовывать погромщиков.

Беседовала Анжела Якубовская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы ницца париж погромы франция протесты точка зрения желтые жилеты экспертное мнение александр стефанович
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Александр Стефанович: "Желтые жилеты" - та же схема проплаченных протестов
Здоровье
Действие светотерапии при депрессии и бессоннице
Комнатные цветы
Пять необычных суккулентов для вашего зимнего сада
Новости Все >
Зеленский предложил России отдать Крым в обмен на восстановление G8
Пентагон требует включить "новое оружие России" в СНВ-3
Мамаев снова нарушил закон
В США связали взрыв под Архангельском с разработкой ядерного оружия
"Союз МС-14" с роботом Федором успешно выведен на орбиту
"Краснодар" разгромлен в Греции. И в России
Опрос: 24% граждан РФ боятся увольнения
Эксперты предложили ввести в школах киберспортивные дисциплины
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку
Последние материалы
Эксперты предложили ввести в школах киберспортивные дисциплины
Армия Израиля по ошибке обстреляла гражданский самолет
Александр Стефанович: "Желтые жилеты" - та же схема проплаченных протестов
Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку
Эксперты установили возраст заемщиков МФО с самыми большими просрочками
"Нафтогаз" рекомендовал украинцам запасаться газом на зиму
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Действие светотерапии при депрессии и бессоннице
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет

Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
В Госдуме предложили выделять семьям "первосентябрьский капитал"
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве

Сотрудники московского МВД задержали проплаченных комментаторов блогера Алексея Навального, работающих в подпольном штабе одного из районов Москвы. Подробности сообщил Telegram-канал "Как-то вот так".

Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Мир. Новости мира
Приглашение России на саммит G7 говорит о сложной ситуации в "семерке"
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Держатели кредитных карт стали чаще покупать продукты в рассрочку
В США связали взрыв под Архангельском с разработкой ядерного оружия
"Нафтогаз" рекомендовал украинцам запасаться газом на зиму
Финский лидер поприветствовал Путина по-русски
Уход за волосами: как часто мыть волосы и вредит ли фен?
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Российский политолог: что будет, если Крым станет украинским
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Эксперты: сменившие позывные истребители ВВС Израиля обманули С-400
Украинский журналист посоветовал готовиться "к реальной войне" с РФ
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Британский канал анонсировал съемки документального сериала о Путине
Рустем Сафронов: американцы - расисты по крови
История и современность
Самое древнее в мире кораблекрушение обнаружено в Средиземноморье
Самое древнее в мире кораблекрушение обнаружено в Средиземноморье
Исчезнувшие сокровища: могила Чингисхана и Ковчег Завета
Исчезнувшие сокровища: могила Чингисхана и Ковчег Завета
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта
Эксперт: чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО
Эксперт: чем грозит для РФ запуск США "Томагавка" из установки ПРО
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Несчастливая любовь: как Павел I "помог" знаменитому Багратиону
Оборона Шипки: в чем ошиблось командование русской армии
Оборона Шипки: в чем ошиблось командование русской армии
Создан честный портрет современной молодежи
Создан честный портрет современной молодежи
Ядерный "Буревестник" подключат к мертвой руке "Периметра"
Ядерный "Буревестник" подключат к мертвой руке "Периметра"
Фотогалереи
6 самых безопасных авто 6 Фото 6 самых безопасных авто
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Лесные "оборотни" 7 Фото Лесные "оборотни"
Найти мужа - искусство, удержать его - профессия 8 Фото Найти мужа - искусство, удержать его - профессия
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Домашнее
Можно ли ослепнуть при кератоконусе?
Юрий Лоза раскрыл секрет своего крепкого брака
Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Диетологи рассказали о простом способе продлить жизнь
Сладости, полезные для детей и взрослых
Медики рассказали о лечебных свойствах хурмы
Врачи рассказали, какие продукты защищают от болезней сердца
Прогулка в парке улучшает настроение наравне с праздниками
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
Врачи: почему нельзя мыть курицу перед приготовлением
Врачи: почему нельзя мыть курицу перед приготовлением
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
Как придать себе уверенности. Правила для женщин.
"Вынесу мозг качественно,ведь по гороскопу я..."
"Вынесу мозг качественно,ведь по гороскопу я..."
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Певица из Украины обвинила Ольгу Бузову в плагиате
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Супруга Гафта запретила его друзьям навещать его
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Актриса Александра Назарова скончалась от болезни легких
Как бороться с тошнотой
Как бороться с тошнотой
Создаём мир для ребёнка, или как оформить детскую (часть 2)
Создаём мир для ребёнка, или как оформить детскую (часть 2)
Мебель на заказ: что обсудить с мастерами
Мебель на заказ: что обсудить с мастерами
Забавные фото
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ