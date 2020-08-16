Китай заявил о совместных планах с Россией по испытанию вакцины от коронавируса.
Также ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань рассказал, что впечатляющие результаты России по борьбе с коронавирусом сподвигли на то, чтобы изучить российский опыт в этом направлении. Он упомянул, что вакцина в России разрабатывается очень быстро.
Беседа велась в рамках выступления вирусолога на китайско-российской медицинской конференции, посвященной борьбе с "ковидом".
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.